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Spor

Ve yeni teknik direktör Nuri Şahin oldu! Hayırlı uğurlu olsun

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Genç teknik adam için sürpriz bir kulüp devreye girdi. Nuri Şahin gelecek sezon İstanbul ekibinin başında yer alacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Mayıs 2023 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
Ve yeni teknik direktör Nuri Şahin oldu! Hayırlı uğurlu olsun
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Akdeniz ekibi Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Nuri Şahin için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki genç teknik adamın gelecek sezon Medipol Başakşehir'in başına geçeceği belirtildi. İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun da Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City'ye transfer olacağı iddia edildi.

NURİ ŞAHİN İSTANBUL'A GELİYOR

Futbol kariyerini Antalyaspor'da noktalayan Nuri Şahin akabinde takımın başına geçmişti. Başarılı bir performans ortaya koyan genç teknik adam tüm dikkatleri üzerine çekerken Medipol Başakşehir'in Nuri Şahin için devreye girdiği belirtildi. Emre Belözoğlu ile bu sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan İstanbul ekibinin takımın başına Nuri Şahin'i getireceği öğrenildi.

ANTALYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezona 3 kulvarda başlayan Başakşehir inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekti. Sezonun genelinde başarılı maçlar ortaya çıkaran İstanbul ekibi Süper Lig'de ilk 5'te yer alırken Avrupa'da gruplardan çıkmayı başardı. Öte yandan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kaldı.

Star Gazetesi

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