İngiliz devi Manchester United'a büyük umutlarla gelen fakat beklentiyi karşılayamayan teknik direktör Ruben Amorim, Kırmızı-Şeytanlar'dan ayrılmasının ardından ülkesine geri dönüyor.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Benfica yönetimi, Jose Mourinho'nun Real Madrid ile 2 yıllık anlaşma sağlamasının ardından alternatif isimler için harekete geçti.

RUBEN AMORIM YUVAYA GERİ DÖNÜYOR

Portekiz ekibinin, birçok isimle görüştüğü öğrenilirken, Ruben Amorim ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İsmi Manchester City ile de anılan genç teknik direktörün kendi ülkesinde bir takım çalıştırmaya daha sıcak baktığı aktarıldı.

Amorim, Manchester United'da yaşadığı düşüşün ardından itibarını yeniden kazanmak umuduyla Benfica'da sahalara geri dönecek.

Kırmızı-Şeytanlar'ın başında 63 maça çıkan Portekizli hoca, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşayarak 1.43 puan ortalaması yakaladı.