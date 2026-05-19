  • Ve yeni teknik direktör Ruben Amorim! Yönetim kararını verdi
Ve yeni teknik direktör Ruben Amorim! Yönetim kararını verdi

Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'in yeni adresi netleşiyor... Birçok kulüple ismi anılan Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinden ayrılmasının ardından kariyerini yeniden canlandırmak için sürpriz bir ekibe imza atıyor. İşte Ruben Amorim'in yeni adresi...

BEYZA NUR YILMAZ19 Mayıs 2026 Salı 17:29
İngiliz devi Manchester United'a büyük umutlarla gelen fakat beklentiyi karşılayamayan teknik direktör Ruben Amorim, Kırmızı-Şeytanlar'dan ayrılmasının ardından ülkesine geri dönüyor.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Benfica yönetimi, Jose Mourinho'nun Real Madrid ile 2 yıllık anlaşma sağlamasının ardından alternatif isimler için harekete geçti.

RUBEN AMORIM YUVAYA GERİ DÖNÜYOR

Portekiz ekibinin, birçok isimle görüştüğü öğrenilirken, Ruben Amorim ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İsmi Manchester City ile de anılan genç teknik direktörün kendi ülkesinde bir takım çalıştırmaya daha sıcak baktığı aktarıldı.

Amorim, Manchester United'da yaşadığı düşüşün ardından itibarını yeniden kazanmak umuduyla Benfica'da sahalara geri dönecek.

63 MAÇTA 1.43 PUAN ORTALAMASI YAKALADI!

Kırmızı-Şeytanlar'ın başında 63 maça çıkan Portekizli hoca, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşayarak 1.43 puan ortalaması yakaladı.

