Ve yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu! Hayırlı uğurlu olsun

Bu sezon Adana Demirspor'da başarılı grafik çizen Vincenzo Montella için İtalya'da önemli bir iddia ortaya atıldı. Başarılı teknik direktörün sezon sonunda Adana temsilcisiyle yollarını ayıracağı ve Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.

"VİNCENZO MONTELLA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sabah yazarı Gürcan Bilgiç, "Jesus'un yerine gelecek hoca adayının da fikrinin alındığını düşünüyorum. Vincenzo Montella ile anlaşıldığı söyleniyor." demişti.

VİNCENZO MONTELLA AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Sancak, Vincenzo Montella için "İsteyen istediği yere gidebilir. Almak isteyen de alır." dedi.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon başarılı grafik çizen Adana Demirspor özellikle de iç sahada büyük başarı gösterdi. Adana temsilcisi evinde sadece Beşiktaş'a kaydetti. Akdeniz temsilcisi topladığı 66 puanla sezonun bitimine 2 hafta kala 5'inci sırada bulunuyor.