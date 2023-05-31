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Spor

Ve yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu! Hayırlı uğurlu olsun

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella için ortaya büyük bir iddia atıldı. İtalyan teknik adamın sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılıp Süper Lig devine imza atacağı belirtildi. İşte Vincenzo Montella'nın yeni kulübü...

31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:24 - Güncelleme:
Ve yeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu! Hayırlı uğurlu olsun
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Bu sezon Adana Demirspor'da başarılı grafik çizen Vincenzo Montella için İtalya'da önemli bir iddia ortaya atıldı. Başarılı teknik direktörün sezon sonunda Adana temsilcisiyle yollarını ayıracağı ve Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.

"VİNCENZO MONTELLA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sabah yazarı Gürcan Bilgiç, "Jesus'un yerine gelecek hoca adayının da fikrinin alındığını düşünüyorum. Vincenzo Montella ile anlaşıldığı söyleniyor." demişti.

VİNCENZO MONTELLA AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Sancak, Vincenzo Montella için "İsteyen istediği yere gidebilir. Almak isteyen de alır." dedi.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon başarılı grafik çizen Adana Demirspor özellikle de iç sahada büyük başarı gösterdi. Adana temsilcisi evinde sadece Beşiktaş'a kaydetti. Akdeniz temsilcisi topladığı 66 puanla sezonun bitimine 2 hafta kala 5'inci sırada bulunuyor.

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