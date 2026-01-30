Yusuf Sarı, ara transfer dönemine damga vuracak bir imzaya hazırlanıyor. Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu, zaman zaman çeşitli takımların gündemine gelirken sonunda beklenen haber geldi. Buna göre Yusuf, Süper Lig devinin yolunu tutuyor.

GERİ DÖNÜYOR

Yere basından edinilen bilgilere göre, Süper Lig devlerinden Trabzonspor, eski oyuncusu Yusuf Sarı'yı yeniden renklerine bağlamayı hedefliyor. Bordo-mavililer, takıma yerli takviyesi yapmak isterken 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Karadeniz temsilcisinde oynamaya sıcak bakan Yusuf Sarı için Trabzonspor yönetiminin harekete geçtiği ve Başakşehir ile bir görüşme yapılacağı belirtildi. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Yusuf Sarı, kariyerine eski takımı Trabzonspor'da devam edecek.

PERFORMANSI

Yusuf Sarı, bu sezon Başakşehir formasıyla toplamda 14 resmi karşılaşmada görev yaptı. 27 yaşındaki yetenekli futbolcu, bu maçlarda takımına 3 asistlik katkı verdi. Ayrıca Yusuf'un kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.