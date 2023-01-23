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Spor

Ve yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yönetim transferde herkesi ters köşe yaptı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde kimsenin anlam veremediği bir transfer hamlesine imza atmıştı. Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alan Fenerbahçe'nin planı belli oldu. İşte detaylar...

23 Ocak 2023 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
Ve yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yönetim transferde herkesi ters köşe yaptı
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Portekizli yıldızın bonservisini alan Fenerbahçe, oyuncuyu bir Körfez ekibine satmayı planlıyor.

FENERBAHÇE, BRUMA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den geçtiğimiz günlerde herkesin şaşırdığı sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna kattığı ancak daha sonra kadro dışı kalan ve lisansı çıkarılmayan Bruma'nın 4.25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığını açıkladı.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ!

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bu sezon yalnızca 5 maça çıkan Bruma'nın bonservisinin alınması herkesi şaşkına çevirdi. Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi bu konuda eleştiri yağmuruna tuttu.

YÖNETİMİN PLANI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de kadroda yer bulamayan Bruma için yönetimin planı belli oldu. Sarı-lacivertliler yapılacak transferlere kadroda yer açmak için Portekizli oyuncuyu, bir Körfez ekibine satmayı planlıyor. Bruma'nın Suudi Arabistan ve Katar'dan talipleri bulunuyor.

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