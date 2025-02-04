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Spor

Ve yılın takası Arda Güler! Resmen duyurdular: Dünyanın konuşacağı transfer

Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı. 2023 yılının yaz aylarında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan milli yıldız Arda Güler, tarihi bir takasla bir diğer devin yolunu tutuyor. Eflatun beyazlılardan ayrılma kararı alan Arda'nın yeni takımı belli oldu. İşte haberin detayları…

Star Gazetesi4 Şubat 2025 Salı 07:44 - Güncelleme:
Ve yılın takası Arda Güler! Resmen duyurdular: Dünyanın konuşacağı transfer
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Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor. Başkent ekibinde istediği süreleri bulamayan milli yıldız, dümeni bir başka dünya devine kırdı. Buna göre Arda Güler, tarihe geçecek bir takasla Real Madrid defterini kapatıyor.

YILIN TAKASI: ARDA GÜLER- JOSHUA KİMMİCH

İspanyol basınının duyurduğu habere göre; Real Madrid, Bayern Münih'in Alman yıldızı Kimmich'i kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devinin bu transfer için Arda Güler'i takas olarak kullanmak istediği ve Bayernli yıldızı takıma kazandırmayı planlandığı aktarıldı.

Haberin detaylarında Arda Güler'e ek olarak bir miktar bonservis bedelinin ödenebileceği de kaydedildi.

Her ne kadar Arda Güler'in takımda kalacağı belirtilse de milli yıldızın, artık ilk 11'in değişmez oyuncusu olmak için Bundesliga devinin yolunu tutabileceği de iddia edildi.

Tarafların sezon sonunda masaya oturmak istedikleri ve anlaşma sağlanması takdirde yılın takasının gerçekleşebileceği öne sürüldü.

ARDA'NIN REAL GÜNLERİ

Real Madrid ile toplamda 39 resmi müsabakaya çıkan Arda Güler, takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca 19 yaşındaki milli oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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