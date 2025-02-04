Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor. Başkent ekibinde istediği süreleri bulamayan milli yıldız, dümeni bir başka dünya devine kırdı. Buna göre Arda Güler, tarihe geçecek bir takasla Real Madrid defterini kapatıyor.

YILIN TAKASI: ARDA GÜLER- JOSHUA KİMMİCH

İspanyol basınının duyurduğu habere göre; Real Madrid, Bayern Münih'in Alman yıldızı Kimmich'i kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devinin bu transfer için Arda Güler'i takas olarak kullanmak istediği ve Bayernli yıldızı takıma kazandırmayı planlandığı aktarıldı.

Haberin detaylarında Arda Güler'e ek olarak bir miktar bonservis bedelinin ödenebileceği de kaydedildi.

Her ne kadar Arda Güler'in takımda kalacağı belirtilse de milli yıldızın, artık ilk 11'in değişmez oyuncusu olmak için Bundesliga devinin yolunu tutabileceği de iddia edildi.

Tarafların sezon sonunda masaya oturmak istedikleri ve anlaşma sağlanması takdirde yılın takasının gerçekleşebileceği öne sürüldü.

ARDA'NIN REAL GÜNLERİ

Real Madrid ile toplamda 39 resmi müsabakaya çıkan Arda Güler, takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca 19 yaşındaki milli oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.