Merih Demiral, uzun bir aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönüyor. Sezon başından bu yana adı sık sık altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral için sürpriz bir hamle geldi. Buna göre bir diğer İstanbul devi, yılın transfer çalımını gerçekleştirmek üzere. İşte detaylar...

MERİH DEMİRAL İÇİN YILIN ÇALIMI

Diego Carlos ve Milan Skriniar ile savunma bölgesine takviye yapan Fenerbahçe, Merih Demiral transferini şimdilik rafa kaldırdı.

Ancak özellikle Skriniar transferinde Galatasaray'a sürpriz bir çalım atan Fenerbahçe, benzer bir adımı bu kez sarı kırmızılı takımdan görebilir.

Bu kapsamda Galatasaray'ın, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü ileri sürülürken, tarafların anlaşma zemininde buluşmak için temasların sürdüğü aktarıldı.

Anlaşma sağlanması takdirde Merih Demiral'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

MERİH'İN AL AHLİ GÜNLERİ

Takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral, bu sezon Arabistan ekibiyle 20 resmi maça çıktı. Milli savunmacı, bu maçlarda takımına 1 gollük de katkı sağladı.