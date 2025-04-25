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Spor

Ve yılın transferi! Abdülkerim Bardakcı resmen imzayı atıyor

2022 yazında Konyaspor'da Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı sarı-kırmızılı takımda 2 şampiyonluk yaşadı. Ancak milli futbolcu ile Galatasaray'ın yolları yakın zamanda ayrılabilir. İşte Abdülkerim Bardakcı haberinin detayları...

Emre Sarı25 Nisan 2025 Cuma 22:15 - Güncelleme:
Ve yılın transferi! Abdülkerim Bardakcı resmen imzayı atıyor
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2022 yazında Konyaspor'da Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı sarı-kırmızılı takımda 2 şampiyonluk yaşadı. Ancak milli futbolcu ile Galatasaray'ın yolları yakın zamanda ayrılabilir. Tecrübeli stoper için sezon sonunda teklifler geleceği öğrenildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Kholood kulübü, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak için sarı kırmızılılarla resmi temas kurdu. Suudi ekibinin, Galatasaray yönetimine ciddi bir teklifte bulunduğu ve transferin olumluya doğru ilerlediği aktarıldı. Öte yandan Arabistan takımı, yıldız savunmacıya devasa bir maaş teklifinde bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 44 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

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