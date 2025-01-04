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  • Ve yılın transferi Altay Bayındır! Resmen takımın yeni kalecisi oluyor: Anlaşma tamam
Spor

Ve yılın transferi Altay Bayındır! Resmen takımın yeni kalecisi oluyor: Anlaşma tamam

Altay Bayındır için Manchester United defteri kapanıyor. Milli eldiven, Amorim yönetimi tarafından kadroda düşünülmezken, geleceği için de kararını sonunda verdi. Buna göre Altay Bayındır, yılın transferine imza atmaya çok yakınken, takımın yeni kalecisi olmaya hazırlanıyor. İşte transferin son detayları…

Emrullah Sarıyılmaz4 Ocak 2025 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Altay Bayındır! Resmen takımın yeni kalecisi oluyor: Anlaşma tamam
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Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde bir türlü istediği süreleri bulamadı. Takımdan ayrılmak için ara transfer dönemini bekleyen Altay Bayındır için kulüpler de harekete geçti. Bu kapsamda 26 yaşındaki eldivenin de yeni adresi netleşmeye başladı.

ALTAY BAYINDIR'IN PEŞİNDELER

Altay Bayındır için İskoçya devi Celtic'ten, Hull City'e kadar birçok takım nabız yokluyor. Süper Lig'den de Galatasaray'ın milli file bekçisini gündemine aldığı ileri sürülürken Altay Bayındır'ın, Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

İskoçya ekibi, Kasper Schmeichel'ın ilerleyen yaşı nedeniyle kale bölgesi için Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan transfer döneminin açılmasıyla anlaşmanın resmiyete dökülebileceği ifade edildi.

ALTAY'IN MANU GÜNLERİ

Altay Bayındır, 2023 yılında transfer olduğu United'da toplamda sadece 4 maça çıkabildi. Henüz ligde süre bulamayan milli kalecinin takımıyla 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

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