Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde bir türlü istediği süreleri bulamadı. Takımdan ayrılmak için ara transfer dönemini bekleyen Altay Bayındır için kulüpler de harekete geçti. Bu kapsamda 26 yaşındaki eldivenin de yeni adresi netleşmeye başladı.

ALTAY BAYINDIR'IN PEŞİNDELER

Altay Bayındır için İskoçya devi Celtic'ten, Hull City'e kadar birçok takım nabız yokluyor. Süper Lig'den de Galatasaray'ın milli file bekçisini gündemine aldığı ileri sürülürken Altay Bayındır'ın, Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

İskoçya ekibi, Kasper Schmeichel'ın ilerleyen yaşı nedeniyle kale bölgesi için Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan transfer döneminin açılmasıyla anlaşmanın resmiyete dökülebileceği ifade edildi.

ALTAY'IN MANU GÜNLERİ

Altay Bayındır, 2023 yılında transfer olduğu United'da toplamda sadece 4 maça çıkabildi. Henüz ligde süre bulamayan milli kalecinin takımıyla 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.