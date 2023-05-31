Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Emre Mor oldu

Futbol kariyerine güçlü bir giriş yapan Emre Mor henüz 19 yaşında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Yetenek olarak Avrupa'nın sayılı futbolcuları arasında gösterilen yıldız oyuncu beklenen kariyer patlamasını bir türlü gerçekleştiremedi. Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Emre Mor, Jorge Jesus tarafından tercih edilmedi ve bu sezon oldukça az şans buldu. Sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanan 25 yaşındaki futbolcuya Trabzonspor'un talip oldu belirtildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Emre Mor ya İtalya'ya ya da Trabzonspor'a transfer olacak.

EMRE MOR SÜPER LİG DEVİNE

Başarılı futbolcunun menajeri Emre Mor hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada, "Emre çok formda ancak Jorge Jesus onu hep oyuna sonradan sokuyor. Emre bu durumdan rahatsız. Takımdan ayrılmayı planlıyor. Şu anda İtalya'dan bir takım ile görüşüyoruz. Türkiye'den de talipleri var. Ancak bu kulübün ismini açıklamayacağım. Yalnızca şunu söyleyebilirim; Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisi. Kuzey'de ve marka bir takım." demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maça çıkan Emre Mor genelde oyuna sonradan dahil oldu. 16 kez ilk 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.