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Spor

Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Mbaye Diagne oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Mbaye Diagne sezon sonunda İstanbul ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Senagalli yıldız için sürpriz bir kulüp talip oldu. İki taraf arasında da anlaşmanın sağlandığı belirtildi. İşte Mbaye Diagne'nin yeni takımı...

Star Gazetesi30 Mayıs 2023 Salı 08:13 - Güncelleme:
Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Mbaye Diagne oldu
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Türkiye kariyerinde Kasımpaşa ile dikkat çeken Mbaye Diagne gösterdiği başarılı performans ile Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılılarda şampiyonluk yaşayan Senagalli futbolcu ardından Club Brugge ve West Bromwich formaları gitmişti. Tekrardan Süper Lig'e dönen 31 yaşındaki yıldız isim bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli golcü için ise Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor devreye girdi. Edinilen bilgiye göre iki taraf arasında prensipte anlaşma sağlandı.

YENİ GOLCÜ MBAYE DİAGNE

Nenad Bjelica ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor gelecek sezonun yapılanmasına da şimdiden başladı. Golcü transferi konusunda Mbaye Diagne ile görüşen bordo mavililer anlaşmaya vardı. Senagalli futbolcu gelecek sezon Trabzonspor'da forma giymeye hazırlanıyor.

GOL ATINCA SEVİNMEMİŞTİ

Süper Lig'in 35'inci haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor maçtan 4-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Karşılaşmada İstanbul ekibinin tek golünü atan Mbaye Diagne gol sevinci yaşamamıştı.

MBAYE DİAGNE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Senagalli futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük'te 32 maça çıktı. 27 kez ilk 11'de şans bulan Mbaye Diagne 22 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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