Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Taylan Antalyalı oldu

Şampiyon Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen oyuncusu Taylan Antalyalı için gelecek sezon farklı bir planlama düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk 28 yaşındaki futbolcunun kadroda tutulmasını rapor etti.

TAYLAN ANTALYALI GERİ DÖNÜYOR

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray kadrosunu güçlü tutmak istiyor. Bu sezon kiralık gönderilen futbolcular arasında MKE Ankaragücü'nde başarılı performans gösteren Taylan Antalyalı, Okan Buruk'u doğrultusunda sarı kırmızılara geri dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon geniş bir kadro ile mücadele edecek olan Galatasaray yerli kontenjanı açısından da Taylan Antalyalı'ya bir kez daha şans verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

MKE Ankaragücü'nde önemli bir sezonu geride bırakan Taylan Antalyalı sarı lacivertlilerde 31 maça çıktı. 27 kez ilk 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu 3 gol 4 asist katkısında bulundu.