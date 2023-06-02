İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Taylan Antalyalı oldu
Spor

Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Taylan Antalyalı oldu

Milli futbolcu Taylan Antalyalı bu sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçirdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan tecrübeli futbolcu Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Taylan Antalyalı için Okan Buruk olumlu rapor verdi. İşte detaylar...

2 Haziran 2023 Cuma 07:51 - Güncelleme:
Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Taylan Antalyalı oldu
ABONE OL

Şampiyon Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen oyuncusu Taylan Antalyalı için gelecek sezon farklı bir planlama düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk 28 yaşındaki futbolcunun kadroda tutulmasını rapor etti.

TAYLAN ANTALYALI GERİ DÖNÜYOR

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray kadrosunu güçlü tutmak istiyor. Bu sezon kiralık gönderilen futbolcular arasında MKE Ankaragücü'nde başarılı performans gösteren Taylan Antalyalı, Okan Buruk'u doğrultusunda sarı kırmızılara geri dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon geniş bir kadro ile mücadele edecek olan Galatasaray yerli kontenjanı açısından da Taylan Antalyalı'ya bir kez daha şans verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

MKE Ankaragücü'nde önemli bir sezonu geride bırakan Taylan Antalyalı sarı lacivertlilerde 31 maça çıktı. 27 kez ilk 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu 3 gol 4 asist katkısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.