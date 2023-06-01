Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Yusuf Yazıcı oldu

Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'a bu sezon kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı beklentilerin altında kaldı. Bonservisinin bulunduğu Lille'de de istenmeyen adam ilan edilen milli futbolcunun gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor. Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı için devrede olduğu biliniyor. Öğrenilen bilgiye göre siyah beyazlılar milli futbolcunun transferi için önemli aşama kaydetti.

YUSUF YAZICI İLE ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı transferini yönetimden bizzat istedi. Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar güçlü kadro kurmak istiyor. Lille'in gözden çıkardığı Yusuf Yazıcı ise Fransa'dan ayrılacak. Beşiktaş'ın Lille ile masada olduğu ve pazarlıkları yoğunlaştırdığı öğrenildi. Siyah beyazlılar Yusuf Yazıcı'yı bonservisiyle birlikte almak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bordo mavililerde bu sezon beklentinin altında kalan Yusuf Yazıcı 20 maça çıktı. 9 kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi