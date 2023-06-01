İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2023 Perşembe / 13 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7485
  • EURO
    22,5485
  • ALTIN
    1310.57
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Yusuf Yazıcı oldu
Spor

Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Yusuf Yazıcı oldu

Sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı bordo mavili ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Bonservisi Lille'de bulunan milli futbolcu için Süper Lig devi devrede. Yusuf Yazıcı'nın bonservisiyle birlikte transfer olması bekleniyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Haziran 2023 Perşembe 07:10 - Güncelleme:
Ve yılın transferi bitti! Süper Lig devinin yeni yıldızı Yusuf Yazıcı oldu
ABONE OL

Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'a bu sezon kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı beklentilerin altında kaldı. Bonservisinin bulunduğu Lille'de de istenmeyen adam ilan edilen milli futbolcunun gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor. Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı için devrede olduğu biliniyor. Öğrenilen bilgiye göre siyah beyazlılar milli futbolcunun transferi için önemli aşama kaydetti.

YUSUF YAZICI İLE ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı transferini yönetimden bizzat istedi. Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar güçlü kadro kurmak istiyor. Lille'in gözden çıkardığı Yusuf Yazıcı ise Fransa'dan ayrılacak. Beşiktaş'ın Lille ile masada olduğu ve pazarlıkları yoğunlaştırdığı öğrenildi. Siyah beyazlılar Yusuf Yazıcı'yı bonservisiyle birlikte almak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bordo mavililerde bu sezon beklentinin altında kalan Yusuf Yazıcı 20 maça çıktı. 9 kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.