Cenk Tosun için sonunda beklenen oluyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli forvet, gelecek sezondan itibaren sarı lacivertlilerde olmayacak. 33 yaşındaki Cenk'in yeni durağı netleşirken, sürpriz gelişme de ortaya çıktı.

CENK TOSUN "BURAYA KADAR" DEDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 287 dakika süre alan Cenk Tosun'un, yönetime sezon sonunda ayrılacağını bildirdiği belirtildi.

Buna göre milli oyuncu ile bazı Süper Lig takımlarının yakından ilgilendiği ve yeni sezonda Cenk'in, yine İstanbul'da olabileceği kaydedildi.

Ayrıca Cenk'e Almanya'dan da çeşitli teklifler olduğu iddia edildi. Oyuncunun ise nihai kararını sezon sonunda vereceği ileri sürüldü.

BU SEZON NE YAPTI?

Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta görev aldı. Cenk, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.