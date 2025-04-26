İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den ayrılıyor: İşte yeni takımı...
Spor

Ve yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den ayrılıyor: İşte yeni takımı...

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho tarafından bir türlü şans verilmeyen deneyimli golcü, sarı lacivertli takımdan geldiği gibi gidiyor. Oyuncunun yeni adresi belli olurken, beklenen haber de geldi. İşte Cenk Tosun transferine dair ayrıntılar…

Star Gazetesi26 Nisan 2025 Cumartesi 08:43 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Cenk Tosun! Fenerbahçe'den ayrılıyor: İşte yeni takımı...
ABONE OL

Cenk Tosun için sonunda beklenen oluyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli forvet, gelecek sezondan itibaren sarı lacivertlilerde olmayacak. 33 yaşındaki Cenk'in yeni durağı netleşirken, sürpriz gelişme de ortaya çıktı.

CENK TOSUN "BURAYA KADAR" DEDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 287 dakika süre alan Cenk Tosun'un, yönetime sezon sonunda ayrılacağını bildirdiği belirtildi.

Buna göre milli oyuncu ile bazı Süper Lig takımlarının yakından ilgilendiği ve yeni sezonda Cenk'in, yine İstanbul'da olabileceği kaydedildi.

Ayrıca Cenk'e Almanya'dan da çeşitli teklifler olduğu iddia edildi. Oyuncunun ise nihai kararını sezon sonunda vereceği ileri sürüldü.

BU SEZON NE YAPTI?

Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta görev aldı. Cenk, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.