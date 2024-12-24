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Spor

Ve yılın transferi Emre Mor! İmzayı atıyor: İşte yeni takımı

Emre Mor, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Eyüpspor'da ilk 11'de yeteri kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerine Süper Lig'de devam etme kararı alırken, yeni takımı da netleşmeye başladı. İşte Emre Mor haberinin ayrıntıları…

24 Aralık 2024 Salı 07:40 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Emre Mor! İmzayı atıyor: İşte yeni takımı
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Emre Mor, Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinde forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor'u, Jose Mourinho da kadroda düşünmezken, oyuncunun yeni durağı belli oldu.

EMRE MOR SİVASSPOR'A

Ligde kötü günler geçiren ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor, ara transfer döneminde takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda kırmızı beyazlı ekibin, Emre Mor'u takıma kazandırmak istediği ileri sürülürken, Emre'nin de Sivasspor'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Tarafların anlaşması halinde Emre Mor, ocak ayında Sivasspor'un yolunu tutacak.

Emre Mor, bu sezon Eyüpspor ile sadece 3 maça çıkabildi. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol atarken, toplamda 100 dakika sahada kaldı.

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