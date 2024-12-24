Emre Mor, Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinde forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor'u, Jose Mourinho da kadroda düşünmezken, oyuncunun yeni durağı belli oldu.

EMRE MOR SİVASSPOR'A

Ligde kötü günler geçiren ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor, ara transfer döneminde takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda kırmızı beyazlı ekibin, Emre Mor'u takıma kazandırmak istediği ileri sürülürken, Emre'nin de Sivasspor'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Tarafların anlaşması halinde Emre Mor, ocak ayında Sivasspor'un yolunu tutacak.

Emre Mor, bu sezon Eyüpspor ile sadece 3 maça çıkabildi. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol atarken, toplamda 100 dakika sahada kaldı.