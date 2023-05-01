Ve yılın transferi Henry Onyekuru! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Galatasaray ile gösterdiği performans sonrasında herkesin dikkatini çeken Henry Onyekuru, Olympiakos döneminin ardından tekrar Süper Lig'e dönüş yapmıştı. Adana Demirspor'un ligde gösterdiği üstün performansın mimarlarından biri olan Onyekuru için karar resmen verildi.

ADANA DEMİRSPOR, HENRY ONYEKURU'YU TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Henry Onyekuru'yu sezon başında kiralayan Adana Demirspor, tecrübeli oyuncuyu satın almak istiyor. Satın alma opsiyonunun Akdeniz temsilcisinin Avrupa'ya gitmesi halinde gerçekleşeceği Mavi Şimşek Süper Lig'i ilk üç içinde bitirmek zorunda. Fakat gösterdiği etkili performans ile yönetimi memnun eden tecrübeli oyuncu için opsiyon beklenmeden işin bitirileceği öğrenildi.

ONYEKURU KARARINI VERECEK

Bu sezon gösterdiği performans ile hem yönetimin hem de taraftarın takdirini kazanan Nijeryalı, Adana Demirspor'da kalmaya sıcak bakıyor.

ONYEKURU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 maça çıkan Nijeryalı yıldız 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi