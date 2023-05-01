İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4626
  • EURO
    21,424
  • ALTIN
    1237.64
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yılın transferi Henry Onyekuru! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak
Spor

Ve yılın transferi Henry Onyekuru! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Bir dönem Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, gösterdiği performans ile Adana Demirsporlu futbolseverleri mest etmişti. Sezon sonunda geleceği hakkında büyük gelişmeler yaşanacak Hemry Onyekuru için Akdeniz ekibi kararını verdi. İşte detaylar…

Star Gazetesi1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Henry Onyekuru! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak
ABONE OL

Galatasaray ile gösterdiği performans sonrasında herkesin dikkatini çeken Henry Onyekuru, Olympiakos döneminin ardından tekrar Süper Lig'e dönüş yapmıştı. Adana Demirspor'un ligde gösterdiği üstün performansın mimarlarından biri olan Onyekuru için karar resmen verildi.

ADANA DEMİRSPOR, HENRY ONYEKURU'YU TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Henry Onyekuru'yu sezon başında kiralayan Adana Demirspor, tecrübeli oyuncuyu satın almak istiyor. Satın alma opsiyonunun Akdeniz temsilcisinin Avrupa'ya gitmesi halinde gerçekleşeceği Mavi Şimşek Süper Lig'i ilk üç içinde bitirmek zorunda. Fakat gösterdiği etkili performans ile yönetimi memnun eden tecrübeli oyuncu için opsiyon beklenmeden işin bitirileceği öğrenildi.

ONYEKURU KARARINI VERECEK

Bu sezon gösterdiği performans ile hem yönetimin hem de taraftarın takdirini kazanan Nijeryalı, Adana Demirspor'da kalmaya sıcak bakıyor.

ONYEKURU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 maça çıkan Nijeryalı yıldız 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.