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Spor

Ve yılın transferi Luka Modric oldu! Arda Güler etkisi...

Luka Modric, sözleşmesinde son sezona girmesiyle İspanyol devi Real Madrid'den sezon sonu ayrılmayı planlıyor. Hırvat yıldız Luka Modric'in yeni adresi gündem olurken, transferde Arda Güler detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

27 Ocak 2024 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Luka Modric oldu! Arda Güler etkisi...
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Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric, sözleşmesinde son sezona girerken sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Eflatun beyazlılar, Hırvat yıldızla sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor. 38 yaşındaki oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

LUKA MODRIC İLE CRISTIANO RONALDO YENİDEN BİRLEŞİYOR!

Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Luka Modric'e dev bir sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ronaldo'nun öncü olduğu transfere Hırvat yıldızda sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezonda da Arabistan ekibi Modric'e teklif yapmıştı fakat Hırvat oyuncu Real Madrid ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol basını; Modric'in bu sefer yapılan teklifi geri çevirmeyeceğini duyurdu.

ARDA GÜLER DETAYI

Real Madrid, takımdan ayrılmaya hazırlanan Luka Modric'in yerine Arda Güler'i yeni sezon için hazırlayacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Hırvat orta saha, eflatun beyazlılarla bu sezon 24 maça çıktı ve 1.250 dakika süre alabildi. Bu karşılaşmalarda 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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