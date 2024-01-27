Ve yılın transferi Luka Modric oldu! Arda Güler etkisi...

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric, sözleşmesinde son sezona girerken sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Eflatun beyazlılar, Hırvat yıldızla sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor. 38 yaşındaki oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

LUKA MODRIC İLE CRISTIANO RONALDO YENİDEN BİRLEŞİYOR!

Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Luka Modric'e dev bir sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ronaldo'nun öncü olduğu transfere Hırvat yıldızda sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezonda da Arabistan ekibi Modric'e teklif yapmıştı fakat Hırvat oyuncu Real Madrid ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol basını; Modric'in bu sefer yapılan teklifi geri çevirmeyeceğini duyurdu.

ARDA GÜLER DETAYI

Real Madrid, takımdan ayrılmaya hazırlanan Luka Modric'in yerine Arda Güler'i yeni sezon için hazırlayacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Hırvat orta saha, eflatun beyazlılarla bu sezon 24 maça çıktı ve 1.250 dakika süre alabildi. Bu karşılaşmalarda 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi