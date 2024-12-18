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Spor

Ve yılın transferi Nicolo Zaniolo! Resmen imzayı atıyor: Ortalık yıkılacak

Nicolo Zaniolo, İtalya'ya damga vurmaya devam ediyor. Son oynanan Cagliari maçında oyuna sonradan girip golü atan ve Atalanta'ya maçı kazandıran İtalyan yıldız, sansasyonel bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo için sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar…

18 Aralık 2024 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Nicolo Zaniolo! Resmen imzayı atıyor: Ortalık yıkılacak
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Nicolo Zaniolo, Serie A'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Attığı gol ve yaptığı sevinçlerle gündeme damga vuran İtalyan yıldız, sezon sonunda yeni takımına katılmaya hazırlanıyor. Birçok kulüp Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için harekete geçerken, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar.

NİCOLO ZANİOLO'NUN ATALANTA OPSİYONU

Nicolo Zaniolo, Atalanta'da 20 maça çıkması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Böyle bir durumda İtalyan ekibi 15,5 milyon satın alma ücreti ve 2 milyon da şarta bağlı bonuslar ile Galatasaray'a toplamda 17,5 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun henüz takımdaki geleceği hakkında tam bir karar vermemiş olsa da oyuncunun son maçlardaki performansı nedeniyle bu opsiyonu devreye alabilir.

BAŞKA TALİPLER DE VAR

Nicolo Zaniolo için İtalya Serie A'dan farklı tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Buna göre Çizme'nin büyük takımları, sezon sonu oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Anlaşma zemini sağlanması takdirde Zaniolo İtalya'da kalarak farklı bir takımda boy gösterebilir.

SEZON KARNESİ

Nicolo Zaniolo, bu sezon Atalanta formasıyla toplamda 15 maça çıktı. İtalyan numara bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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