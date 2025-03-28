Paul Pogba'ya teklif üstüne teklif yağıyor. Aldığı doping cezası nedeniyle Juventus'taki sözleşmesi feshedilen Fransız oyuncu, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Cezası biten Pogba için birçok takım harekete geçerken, deneyimli orta sahanın yeni durağı da kesinleşmeye başladı.

İşte Paul Pogba'nın yeni takımı...

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Paul Pogba, özellikle ara transfer döneminde Beşiktaş ile yakından anılıyordu.

Ancak Fransız oyuncunun, o dönem cezasının henüz bitmemesi sebebiyle transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

POGBA ŞAMPİYONLUK İÇİN GELİYOR

Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya'nın, Paul Pogba ile anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Fransız basınında çıkan habere göre; Paul Pogba'nın, Marsilya başkanı Pablo Longoria ile bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Paul Pogba'ya MLS ve Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu belirtilirken, oyuncunun Marsilya'ya sıcak baktığı ve kulübün gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak istediği vurgulandı.

KARİYERİ

Paul Pogba, futbola Le Havre altyapısında başladı. Daha sonra Manchester United'ın yolunu tutan Fransız oyuncu, son takımı Juventus'a imzayı atmıştı.

Ancak aldığı doping cezası nedeniyle Aralık 2024'ten bu yana boşta olan Pogba'nın, sezon sonunda yeni takımının yolunu tutması bekleniyor.