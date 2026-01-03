Almanya'da Sacha Boey için işler iyi gitmiyor. Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek, Alman ekibinde beklentilerin altında kaldı. Hakkında pek çok transfer söylentisi çıkan Boey, yeniden Türkiye'ye dönüyor.

15 MİLYON EURO

2024 yılının ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Bundesliga'da umduğunu bulamadı.

Geçen yazdan bu yana takımda ayrılması gündemde olan Sacha Boey için Bayern, 15 milyon euroluk bir bonservis talep ediyor. Bu kapsamda Süper Lig devi de Fransız yıldıza imza attırmayı hedefliyor.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Alman basınında yer alan habere göre Bayern Münih'in 15 milyon euro talep ettiği Sacha Boey için eski kulübü Galatasaray harekete geçti.

Bir süredir Boey'i yakından takip eden sarı-kırmızılılar, transferi bitirmek amacıyla Alman devinin kapısını çalacak. Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların ilk etapta Sacha Boey'i kiralamak istediği ancak gerçekleşmemesi durumunda bonservisiyle transfer edileceği belirtildi.

Son olarak Galatasaray'ın, 15 milyon euroda ısrar eden Bayern ile bir kez daha pazarlık masasına oturacağı da aktarıldı. Alman deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asistlik katkı verdi.