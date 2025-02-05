Sadio Mane, Süper Lig devine imza atmak için geliyor. Sezon başından bu yana adı Türkiye ile anılan 32 yaşındaki Senegalli yıldız, sonunda dümeni Süper Lig'e kırdı.

Tekrardan Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Sadio Mane, bu transferle Süper Lig'de büyük ses getirecek. İşte Mane'nin yeni takımı...

SADİO MANE BOMBASI

Süper Lig devi Beşiktaş, Sadio Mane transferine son noktayı koymak için harekete geçti.

Kadroya takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, Al Nassr formasıyla gollerine devam eden Sadio Mane'yi renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Mane'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarıyken, Beşiktaş'ın, pazarlıklarını sürdürdüğü ve Sadio Mane ve kulübü ile el sıkışmak istediği ileri sürüldü.

Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş'ın, anlaşma sağlanması takdirde Sadio Mane'yi İstanbul'a getirmek için çaba gösterdiği ifade edildi.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 29 resmi maça çıkan Sadio Mane, takımına 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.