İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9734
  • EURO
    37,3851
  • ALTIN
    3304.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yılın transferi Sadio Mane! Uçak sonunda iniyor: Hayırlı uğurlu olsun
Spor

Ve yılın transferi Sadio Mane! Uçak sonunda iniyor: Hayırlı uğurlu olsun

Sadio Mane, sonunda Süper Lig'e geliyor. Bir süredir adı İstanbul deviyle anılan Senegalli yıldız, nihayet “geliyorum” dedi. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, yılın transferine imza atmaya hazırlanırken hazırlıklar da başladı. İşte Sadio Mane haberinin detayları…

Star Gazetesi5 Şubat 2025 Çarşamba 07:35 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Sadio Mane! Uçak sonunda iniyor: Hayırlı uğurlu olsun
ABONE OL

Sadio Mane, Süper Lig devine imza atmak için geliyor. Sezon başından bu yana adı Türkiye ile anılan 32 yaşındaki Senegalli yıldız, sonunda dümeni Süper Lig'e kırdı.

Tekrardan Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Sadio Mane, bu transferle Süper Lig'de büyük ses getirecek. İşte Mane'nin yeni takımı...

SADİO MANE BOMBASI

Süper Lig devi Beşiktaş, Sadio Mane transferine son noktayı koymak için harekete geçti.

Kadroya takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, Al Nassr formasıyla gollerine devam eden Sadio Mane'yi renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Mane'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarıyken, Beşiktaş'ın, pazarlıklarını sürdürdüğü ve Sadio Mane ve kulübü ile el sıkışmak istediği ileri sürüldü.

Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş'ın, anlaşma sağlanması takdirde Sadio Mane'yi İstanbul'a getirmek için çaba gösterdiği ifade edildi.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 29 resmi maça çıkan Sadio Mane, takımına 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.