Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Tarık Çetin için sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımdaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tarık, yaz transfer döneminde ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor. İşte Tarık Çetin transferinin tüm detayları...

BEYZA NUR YILMAZ24 Nisan 2026 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 29 yaşında file bekçisi Tarık Çetin, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Özellikle Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Avrupa Ligi'nde de Nottingham ile oynanan maçlardaki performansıyla hafızalara kazınan Tarık, daha sonra Ederson'un gerisinde kaldı. Bu kapsamda Tarık Çetin için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

TARIK ÇETİN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek Tarık Çetin, Süper Lig'de flaş bir transfere imza atabilir. Gelecek sezon Andre Onana ile devam etmeyi planlamayan Trabzonspor, Tarık Çetin'i gündemine aldı.

Yerel basından edinilen bilgilere göre bordo-mavililerin, gelecek sezondan itibaren kaleyi Tarık Çetin'e emanet etmek istediği ileri sürüldü. Aynı haberlerde yönetimin, Tarık Çetin ile çeşitli temaslarda bulunduğu aktarıldı.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Tarık Çetin, gelecek sezondan itibaren Trabzonspor için boy gösterecek.

FENERBAHÇE GÜNLERİ

Tarık Çetin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 4 resmi maçta süre alabildi. Başarılı file bekçisi bu karşılaşmalarda 4 gol yerken, 1 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

