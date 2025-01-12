Yunus Akgün, Galatasaray defterini kapatıyor. Altyapısında yetiştiği takımda bu sezon Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu iyi değerlendiren Yunus Akgün, olağanüstü oyunuyla taraftarın gönlüne girmişti.

Galatasaray yönetimi de Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmak isterken, oyuncuyla anlaşmaya varılamadı. Bu kapsamda Yunus'un, Avrupa'ya transfer olacağı beklentisi de arttı.

YUNUS AKGÜN İSPANYA YOLCUSU

Katalan devi Barcelona'nın, Yunus Akgün için ısrarını sürdürdüğü ileri sürüldü. Bu transfer için 25 milyon civarı bir bütçe ayırdığı belirtilen Barca'nın, Galatasaray ve oyuncuyla masaya oturması bekleniyor.

Anlaşma sağlanması takdirde Yunus Akgün, Galatasaray'dan ayrılarak LaLiga'nın yolunu tutabilir.

YUNUS'UN SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi müsabakada boy gösteren Yunus Akgün, takımına 11 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu. Ayrıca oyuncunun sarı kırmızılı kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.