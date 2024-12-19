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  • Ve yılın transferi Yunus Akgün! Galatasaray'ın 11 numarası ayrılıyor: Aslan'ın kasası dolup taşacak
Spor

Ve yılın transferi Yunus Akgün! Galatasaray'ın 11 numarası ayrılıyor: Aslan'ın kasası dolup taşacak

Yunus Akgün, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da, sergilediği futbolla Avrupa devlerini peşine takan milli yıldız, atacağı imzayla sezona damga vurabilir. Süper Lig defterini kapatıp yeniden Avrupa'nın yolunu tutmaya hazırlanan Yunus Akgün, yılın transferine imza atıyor. İşte ayrıntılar…

19 Aralık 2024 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Yunus Akgün! Galatasaray'ın 11 numarası ayrılıyor: Aslan'ın kasası dolup taşacak
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Yunus Akgün, bu sezon golleriyle hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarına damga vuruyor. Geçen sezon Leicester'e kiralanan ve sezon başında da yeniden Galatasaray'a dönen milli futbolcu, bu sezon ilk 11 şansını çok iyi değerlendirerek giydiği formayı bir daha üzerinden çıkarmadı.

Şimdiye kadar fırtınalar estiren Yunus Akgün, Avrupa devlerinin radarına girerken İngiltere Premier Lig ekibinden sürpriz bir hamle geldi.

İLLE DE YUNUS AKGÜN!

Premier Lig devi Manchester United'ın, Yunus Akgün ısrarı sürüyor. Amorim ile yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen İngiliz ekibi, Yunus Akgün'ün performansına hayran kaldı.

Bu kapsamda ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Manchester'ın, Yunus Akgün için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ve oyuncuya 4 yıllık sözleşme önereceği ileri sürüldü.

TOTTENHAM DA NABIZ YOKLUYOR

Bir başka Premier Lig temsilcisi Tottenham, Yunus Akgün için nabız yoklamaya devam ediyor.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan ve maçı 3-2 kaybeden İngiliz ekibinde, takımın menajeri Ange Postecoglou'nun Yunus Akgün'ün gol atarak yıldızlaştığı maçtan sonra yönetime oyuncunun alınmasını istediği öne sürülmüştü. Buna göre Tottenham da girişimlerini sürdürüyor.

9 GOL 4 ASİST

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda takımı adına 9 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. Ayrıca Yunus'un sarı kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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