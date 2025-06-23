Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar sürerken, kadro planlamasında da değişiklikler devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, takımdan ayrılabilir.

Daha önce Kostic, Tadic, Dzeko gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de, bu oyunculara Fred de eklenebilir. İşte Brezilyalıyı isteyen o kulüp...

GÜLE GÜLE FRED!

İngiliz basınında çıkan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, Fred için ısrarını sürdürüyor.

Haberin detaylarında, Teknik direktör David Moyes'in, Brezilyalı yıldızı yeni sezon orta sahada kilit bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin Fred'i kolay kolay bırakmak istemediği kaydedilirken, sarı lacivertlilerin 20 milyon civarı gelebilecek bir teklife de "Evet" diyebileceği belirtildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde; Fred, gelecek sezon Everton forması giyecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 80 maçta boy gösteren Fred, takımına 8 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan 32 yaşındaki Fred'in, sarı lacivertlilerde 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.