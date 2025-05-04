Süper Lig'de bu akşam kendi sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kriz büyüyor. Sarı-lacivertli ekip aldığı bu yenilgi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bırkatı. Bu skordan sonra sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncu tepki gördü. Tadic de bu tepkilerden payına düşeni aldı.

GÜLE GÜLE DUSAN TADİC

Taraftarın büyük eleştirisini alan tecrübeli futbolcu ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılma noktasına geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldız ile sarı-lacivertli ekip yollarını ayırma kararı aldı. 36 yaşındaki oyuncu Kayserispor maçında sahada oynadığı futbolla büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Maçta gösterdiği performasla eleştirilerin hedefi olan Tadic'e sosyal medyada büyük tepkiler vardı.

İşte o tweetler: