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Spor

Ve Youssef En-Nesyri “Buraya kadar” dedi! Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: İşte yeni adresi…

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe defterini kapatıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı golcü, son haftalardaki performansıyla eleştiri konusu olmuştu. Bu kapsamda Youssef En-Nesyri'nin Süper Lig macerası da kısa sürüyor. İşte yeni takımı…

Star Gazetesi30 Mayıs 2025 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Ve Youssef En-Nesyri “Buraya kadar” dedi! Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: İşte yeni adresi…
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Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe kariyeri noktalanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında LaLiga ekibi Sevilla'dan 19,50 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı santrafor, takımda son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Bu nedenle de Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri konusu kapanıyor.

PERFORMANSI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Youssef En-Nesyri, özellikle Fenerbahçe ile son zamanlarda çıktığı maçlarda istikrarsız görüntüsüyle taraftarın tepkisini çekti.

Bir süre gol atamama orucuna giren ve eleştiri oklarının hedefine oturtulan Faslı forvet, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Youssef En-Nesyri'nin peşindeki takım da belli oldu.

GÜLE GÜLE YOUSSEF EN-NESYRİ

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıyor. Forvet hattını değiştirme kararı alan sarı lacivertlilerde yönetim, çalışmalarını sürdürürken, Youssef En-Nesyri için gelecek tekliflerin de değerlendirilmeye alınacağı belirtildi.

Bu kapsamda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Villarreal'in, Faslı oyuncuyu radarına aldığı aktarıldı.

İspanyol ekibine ek olarak Suudi Arabistan'ın bazı kulüplerin de Youssef En-Nesyri'yi yakından takip ettiği ve bunun için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilecekleri ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ise Youssef En-Nesyri için istediği bonservis bedelinin 30 milyon euro civarı olduğu aktarılıyor. Ayrıca golcü oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu sezon sarı lacivertlilerle toplamda 51 maça çıkan Youssef En-Nesyri, takımına 29 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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