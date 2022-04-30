Ve Yunus Akgün resmen imzalıyor! Bitti bu iş

Adana Demirspor ile bu sezon başarılı çıkış yakalayan Yunus Akgün bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Genç yıldız sezonun tamamlanmasıyla birlikte sarı kırmızılı kulübe geri dönecek. Yunus Akgün gelecek sezon Galatasaray'da mücadele edecek.

YUNUS AKGÜN'DEN YENİ SÖZLEŞME

21 yaşındaki oyuncu kulübü Galatasaray'a döndükten sonra yeni sözleşme imzalayacak. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın Avrupa'dan bir çok talibi de bulunuyor. Yunus Akgün'ün yeni sezonda Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasında olması bekleniyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ KARNESİ



Adana Demirspor'da bu sezon 35 maça çıkan Yunus Akgün 8 gol 9 asistlik performans gösterdi. 31 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu Süper Lig'de 7 gol 6 asist yaptı. yunus Akgün Türkiye Kupası'nda 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi