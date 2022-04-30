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Spor

Ve Yunus Akgün resmen imzalıyor! Bitti bu iş

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün bu sezon gösterdiği başarılı performansla bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün'ün Galatasaray'a dönerek sözleşmesini uzatacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi30 Nisan 2022 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
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Adana Demirspor ile bu sezon başarılı çıkış yakalayan Yunus Akgün bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Genç yıldız sezonun tamamlanmasıyla birlikte sarı kırmızılı kulübe geri dönecek. Yunus Akgün gelecek sezon Galatasaray'da mücadele edecek.

YUNUS AKGÜN'DEN YENİ SÖZLEŞME

21 yaşındaki oyuncu kulübü Galatasaray'a döndükten sonra yeni sözleşme imzalayacak. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın Avrupa'dan bir çok talibi de bulunuyor. Yunus Akgün'ün yeni sezonda Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasında olması bekleniyor.

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YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ KARNESİ

Adana Demirspor'da bu sezon 35 maça çıkan Yunus Akgün 8 gol 9 asistlik performans gösterdi. 31 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu Süper Lig'de 7 gol 6 asist yaptı. yunus Akgün Türkiye Kupası'nda 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi

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