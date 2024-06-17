İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2024 Pazartesi / 11 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,842
  • EURO
    35,2285
  • ALTIN
    2443.59
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte transferi böyle duyurdular
Spor

Ve Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte transferi böyle duyurdular

Fransız ekiplerinden Lille ile sözleşmesinin sonuna gelen Yusuf Yazıcı, 3 yıllık imzayı atıyor. Milli oyuncunun yeni adresini resmen duyurdular. İşte Yusuf Yazıcı transferinin detayları...

17 Haziran 2024 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Ve Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık anlaşma tamam! İşte transferi böyle duyurdular
ABONE OL

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, transfere hazrılanıyor. Fransız ekibinin, milli oyuncu ile devam etmeye sıcak baktığı fakat Yusuf'un kariyerinde yeni sayfa açmak istediği aktarıldı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdular.

İTALYAN İŞİ YUSUF YAZICI

İtalya basınından çıkan haberlere göre; Serie A devi Milan, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. Kırmızı siyahlıların, milli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan, 27 yaşındaki futbolcunun Çizme ekibine sıcak baktığı öğrenildi.

ADIM ADIM ÇİZME'YE

Yusuf Yazıcı, daha önce verdiği bir röportajda Milan için, "Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız." sözlerini sarf etmişti.

GALATASARAY VE SUUDİ ARABİSTAN KANCASI!

Öte yandan milli oyuncuyla Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın ilgilendiği de öne sürülmüştü. Suudi ekibinin, Yusuf'a astronomik bir maaş teklif ederek ikna etmek istediği aktarıldı.

Star Gazetesi

  • Yusuf Yazıcı transferi
  • Lille
  • 3 yıllık imza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.