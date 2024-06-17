Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, transfere hazrılanıyor. Fransız ekibinin, milli oyuncu ile devam etmeye sıcak baktığı fakat Yusuf'un kariyerinde yeni sayfa açmak istediği aktarıldı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan yıldız futbolcunun yeni adresini duyurdular.

İTALYAN İŞİ YUSUF YAZICI

İtalya basınından çıkan haberlere göre; Serie A devi Milan, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. Kırmızı siyahlıların, milli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan, 27 yaşındaki futbolcunun Çizme ekibine sıcak baktığı öğrenildi.

ADIM ADIM ÇİZME'YE

Yusuf Yazıcı, daha önce verdiği bir röportajda Milan için, "Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız." sözlerini sarf etmişti.

GALATASARAY VE SUUDİ ARABİSTAN KANCASI!

Öte yandan milli oyuncuyla Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın ilgilendiği de öne sürülmüştü. Suudi ekibinin, Yusuf'a astronomik bir maaş teklif ederek ikna etmek istediği aktarıldı.

Star Gazetesi