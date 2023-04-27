Ve Yusuf Yazıcı imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Trabzonspor'un büyük umutlarla sezon başında Lille'den kiraladığı 26 yaşındaki yetenekli futbolcu Yusuf Yazıcı bordo-mavili ekipte bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Sezon sonunda Fransız ekibine geri dönmeyi planlayan başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı için Rus ekibi devreye girdi.

YUSUF YAZICI YENİDEN RUSYA YOLUNDA

Başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı geçen sezon Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak gitmişti ve burada gösterdiği yüksek performans ile hem teknik ekibin hem de taraftarların beğenisini toplamıştı. Rus ekibi CSKA Moskova ise sezon sonunda yeniden Fransa'ya dönecek olan Yusuf Yazıcı için Lille'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

CSKA MOSKOVA DEVREDE

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı yeniden kadrosuna katmak isteyen CSKA Moskova kolları sıvadı. Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lillie'in kapısını çalmaya hazırlanan CSKA Moskova 2024'te sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Yetenekli orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın da yeniden Rusya'da oynamaya sıcak baktığı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 20 resmi maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.