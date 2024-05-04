Ve Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor! Süper Lig'de yılın transferi

Fransız ekibi Lille'de gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Yusuf Yazıcı, birçok ekibi peşine taktı. Milli futbolcu için Süper Lig devi Galatasaray'da devreye girdi.

YUSUF YAZICI'DAN FRANSA'YA RET!

Milli yıldızın, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lille yönetimi, Yusuf Yazıcı ile sözleşme yenilemek istese de, yıldız orta saha teklife sıcak bakmıyor. Avrupa'dan birçok takım Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ederken, Süper Lig'den de Galatasaray devreye girdi.

GALATASARAY İLGİYİ ARTTIRDI!

Dries Mertens ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray yönetimi, Yusuf Yazıcı transferine yoğunlaştı. Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 41 maçta süre alan Yusuf, 12 gol 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi