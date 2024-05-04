İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor! Süper Lig'de yılın transferi
Spor

Ve Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor! Süper Lig'de yılın transferi

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonu takımdan ayrılma kararı aldı. Yusuf Yazıcı için Süper Lig devi devreye girdi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Ve Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor! Süper Lig'de yılın transferi
ABONE OL

Fransız ekibi Lille'de gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Yusuf Yazıcı, birçok ekibi peşine taktı. Milli futbolcu için Süper Lig devi Galatasaray'da devreye girdi.

YUSUF YAZICI'DAN FRANSA'YA RET!

Milli yıldızın, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lille yönetimi, Yusuf Yazıcı ile sözleşme yenilemek istese de, yıldız orta saha teklife sıcak bakmıyor. Avrupa'dan birçok takım Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ederken, Süper Lig'den de Galatasaray devreye girdi.

GALATASARAY İLGİYİ ARTTIRDI!

Dries Mertens ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray yönetimi, Yusuf Yazıcı transferine yoğunlaştı. Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 41 maçta süre alan Yusuf, 12 gol 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.