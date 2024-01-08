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Spor

Ve Yusuf Yazıcı transferi bitti! Sürpriz imza

Fransa Ligue 1'de Lille'in formasını giyen Yusuf Yazıcı için sıcak bir gelişme yaşandı. Performansıyla Avrupa'da birçok ekibi peşine takan Yusuf Yazıcı için Fransa ekibi kararını verdi. İşte detaylar...

8 Ocak 2024 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Ve Yusuf Yazıcı transferi bitti! Sürpriz imza
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Fransa ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Milli oyuncu, başarılı form grafiğiyle Avrupa'da birçok ekibi peşine taktı. Yusuf Yazıcı'nın Fransa ekibinde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Avrupa kulüpleri 26 yaşındaki yıldızı bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak için harekete geçti.

YUSUF YAZICI'YA TÜRKİYE'DEN DE TALİP VAR

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönmüştü. Sözlemesinde son sezona giren milli futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.

TRANSFERİ İÇİN KARAR VERİLDİ

Fransa basınında çıkan habere göre Lille, 26 yaşındaki yıldızın performansından oldukça memnun durumda. Fransız ekibinin, Yusuf Yazıcı için gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceği ve sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

LILLE İSTATİSTİKLERİ

Milli orta saha bu sezon Lille formasıyla 24 maçta 9 gol atıp 3 asist yaptı. Piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

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