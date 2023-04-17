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Spor

Ve Yusuf Yazıcı transferi bitti! Yeni adresi resmen belli oldu

Yusuf Yazıcı için Trabzonspor hikayesi sezon sonunda sona eriyor. Bordo-mavililerde hayal kırıklığına uğratan ve Lille'e geri dönecek başarılı oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

17 Nisan 2023 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
Ve Yusuf Yazıcı transferi bitti! Yeni adresi resmen belli oldu
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Trabzonspor'un büyük umutlarla sezon başında Lillie'den kiraladığı Yusuf Yazıcı sezon sonunda tekrardan Fransız ekibine dönemeye hazırlanıyor. Yusuf Yazıcı bu sezon bordo-mavili ekiple sahada bir türlü istenileni veremedi.

YUSUF YAZICI YENİDEN FRANSA YOLCUSU

2019 yılında Trabzonspor'dan Ligue 1 ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı sezon başında yeniden Karadeniz ekibi Trabzonspor'a kiralık olarak dönmüştü. Ancak milli futbolcu Yusuf Yazıcı sezon başından beri sahada istenilen performansı veremedi. 26 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı sezon sonunda yeniden Lille'nin yolunu tutacak.

RUSYA'YA SICAK BAKIYOR

Lille'deki sözleşmesi 2024 yılında son bulacak olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı bonservisi ile yeniden Fransız ekibine dönecek. Geçen sezonda Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı'yı Rus ekibinin yeniden kadrosuna katmak için Lille'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın da Rus ekibinde yeniden oynamaya sıcak baktığı biliniyor.

BU SEZONKİ PEFORMANSI

Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 19 resmi maçın yalnızaca 6'ında ilk 11'de sahaya çıkarken 5 gol kaydetti.

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