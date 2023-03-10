Ve Yusuf Yazıcı transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Yusuf Yazıcı, bordo mavili ekipte büyük çıkış yaparak 18.5 milyon avro karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille transfer olmuş ve bir şampiyonluk yaşamıştı. Sonraki sezonlarda gösterdiği vasat performanslar ile formasını kaybetmiş ve Rusya ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralanmıştı. İlk CSKA Moskova döneminde eski performansından esintiler gösteren tecrübeli oyuncu forma giydiği 12 maçta 8 gol atıp iki de asist yapmıştı. Ardından performansı düşüşe geçen milli oyuncu kadroda değerlendirilmek istenmeyince 2022 yılında Trabzonspor'a kiralanmıştı.

YUSUF YAZICI'DA Kİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Fransa Ligue 1 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, PSG'yi saf dışı bırakarak Avrupa gündeminde büyük sükse yapmıştı. Bu müthiş sezonun ardından düşüş yaşamaya başlayan Yusuf Yazıcı bir daha eski performansına dönemedi. CSKA Moskova'ya kiralık olarak giden milli oyuncunun kötü performansı burada da devam etti. Ardından Trabzonspor'a kiralanan tecrübeli oyuncu gösterdiği kötü performans ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

YUSUF YAZICI'NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon ise Trabzonspor forması ile 17 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı toplamda 615 dakika süre alabildi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı ikişer gol ile toplam 4 gollük katkı sağladı. Milli oyuncu gösterdiği vasat performans ile taraftarlar ve medya tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

CSKA MOSKOVA'YA SICAK BAKIYOR

Rusya'da kısa bir süre geçiren milli oyuncu sakatlana kadar takımın en iyilerindendi. Trabzonspor'dan sezon sonu ayrılacak olan oyuncunun menajerinin CSKA Moskova ile irtibatta olduğu ve Yusuf'un bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yusuf Yazıcı'nın menajerinin transferi bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Star Gazetesi