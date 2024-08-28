Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala piyasa oldukça hareketli. Avrupa'da transfer bu hafta sonu bitiyor. Ülkemizde ise transfer sezonu 13 Eylül'de bitecek. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise henüz bir takımla sözleşme imzalamadı. Yıldız oyuncu için Süper Lig'den ve Avrupa'dan teklifler var. Yazıcı ise kararını vermek üzere.

YUSUF YAZICI İÇİN HALA GALATASARAY İHTİMALİ VAR

Geçtiğimiz sezonu Fransa'da Lille'de tamamlayan milli yıldız, sözleşmesi bittikten sonra takımı ile devam etmedi. Yusuf için Süper Lig'den Galatasaray'ın ilgisi olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı ekip bu transfer için hala masada. Yusuf ise transfer için kararını verdi.

YUSUF YAZICI YAKINDA İMZAYI ATACAK

Milli orta saha için Fransa'dan Nice ve Lyon'un ilgisi olduğu öğrenildi. Süper Lig'den de teklif alan Yusuf Yazıcı kararını verdi. Milli futbolcu önümüzdeki sezon Fransa'da forma giyecek. Yusuf'un kararını Lyon'dan yana kullanacağı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 maçta görev alan Yusuf Yazıcı, 12 gol ve 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.