Ve Yusuf Yazıcı'yı duyurdular! Resmen geri döndü

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçirmişti. Bordo mavililerde beklenen performansı gösteremeyen milli oyuncu kulübü Lille'e geri döndü. Yeni sezonda Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda düşünmeyen Lille ise başarılı oyuncuyu yaz hazırlık kampına aldı. Antrenmanlarda başarılı performans gösteren Yusuf Yazıcı için sürpriz bir gelişme yaşandı.

YUSUF YAZICI'YA İKİNCİ ŞANS

Lille'in Empoli ile oynadığı son hazırlık maçında teknik direktör Paulo Fonseca, Yusuf Yazıcı'ya 73 dakika süre verdi. Şansını iyi değerlendiren milli futbolcu hocasının takdirini topladı. Fransız basınına göre başarılı yaz kampı geçiren Yusuf Yazıcı, Lille'de gelecek sezon kalabilir. Lille Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın, oyuncuyu yakından takip ediyor. Fonseca'nın, Yusuf Yazıcı'nın performansına göre yönetime rapor sunacağı aktarıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, 20 maça çıktı. Bordo mavililerde 9 kez ilk 11'de şans bulan milli futbolcu 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.