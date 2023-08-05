Ve Yusuf Demir Avrupa'ya geri dönüyor! Anlaşma an meselesi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, beklenen performansı veremeyerek taraftarda hayal kırıklığına sebep olmuştu. Bu sezon başında Galatasaray'ın yaptığı kampta kendisini göstermesi için tekrar fırsat verilen yıldız isim, bir türlü istenilen seviyeye yükselemedi. Galatasaray, bu gelişme üzerine Yusuf Demir'i kiralama kararı aldı.

YUSUF DEMİR FRANSA YOLCUSU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın kiralık göndermek istediği Yusuf Demir'e talip oldu. Fransız ekibi, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Bu teklifin kabul edilmesi halinde Yusuf Demir gelecek sezon Rennes forması giyecek.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç yıldız Yusuf Demir'i gelecek sezonun kadro yapılanmasında düşünmediği için kiralanmasına onay verdi.

Yusuf Demir, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 6 karşılaşmada forma giydi ve gol atamadı.