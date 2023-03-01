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Spor

Ve Yusuf Demir transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir sarı kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki futbolcu forma şansı bulmakta zorluk çekiyordu. Yusuf Demir kiralık olarak Galatasaray'dan ayrılacak. İşte detaylar...

Fanatik1 Mart 2023 Çarşamba 08:15 - Güncelleme:
Ve Yusuf Demir transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu
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Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı'nda forma giymiş olmasından dolayı yabancı statüsünde sayıldı ve sarı kırmızılılarda yerli kontenjandan kadroda yer alamadı. Kadro planlanmasında beklenmedik bir gelişme olan bu durum Yusuf Demir'in forma şansını engellerken sarı kırmızıların Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun da gelmesiyle genç yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY YUSUF DEMİR'İ SÜPER LİG KULÜBÜNE ÖNERDİ

Fanatik'in haberine göre sarı kırmızılar Antalyaspor'dan Haji Wright'ı renklerine bağlamak istiyor. Galatasaray Akdeniz ekibine takasta Yusuf Demir'i kiralık olarak önerdi. Cimbom bunun yanı sıra Emre Taşdemir'i bonservisiyle ve 3.5 milyon da para teklif etti.

ANTALYASPOR'DAN CEVAP

Süper Lig temsilci Galatasaray'a geri dönüş yaptı ve 7 milyon Euro bonservis Yunus Akgün'ü de kiralık istedi. Görüşmeler devam ederken transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

YUSUF DEMİR'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da 19 yaşındaki oyuncu Yusuf Demir 1 ilk 11 olmak üzere 6 maçta forma giydi.

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