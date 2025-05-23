Başakşehir'e devre arasında transfer olan Yusuf Sarı'nın İstanbul temsilcisindeki macerası kısa sürecek gibi gözüküyor. Milli futbolcu ile ilgili transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

YUSUF SARI TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Geçen sezon Adana Demirspor'da fırtınalar estiren Yusuf Sarı, bu sezonun ara transfer döneminde 1 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olmuştu. Turuncu-lacivertlilerde de başarılı performansını sürdüren 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımdan ayrılamaya çok yakın. Yusuf önümüzdeki sezon yeni takımına imza atabilir.

TRABZONSPOR TRANSFERDE ISRARLI

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin takımında görmek istediği 26 yaşındaki oyuncunun transferini bu sezon sonunda bitirmek için harekete geçti.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ PERFORMANSI

Yusuf Sarı, bu sezon Başakşehir formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu maçlarda 4 gol ve 3 asistle skora etki etti.