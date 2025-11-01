Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Süper Lig devleri, listelerini oluşturmaya başladı. Bu kapsamda yaz aylarında en çok konuşulan isimlerin başında gelen Yusuf Sarı, ocak ayında sürpriz bir imzaya hazırlanıyor.

YENİDEN YUSUF SARI!

Devre arasında kanatlara takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, rotayı yeniden Yusuf Sarı'ya çevirdi. Yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni sezona Başakşehir'de başladı.

Sergen Yalçın'ın Yusuf Sarı transferi için ısrarcı olduğu öne sürülürken, Yusuf'un da siyah-beyazlı formayı giymeye istekli olduğu ifade edildi.

Bu nedenle yönetimin, Yusuf Sarı için harekete geçeceği belirtildi. Anlaşma sağlandığı takdirde Yusuf'un, ocak ayından itibaren siyah-beyazlı formayı giyeceği ileri sürüldü.

PERFORMANSI

Başakşehir'le 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Yusuf Sarı, bu sezon takımıyla 13 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 3 asistlik skor katkısında bulunan Yusuf Sarı, toplamda 751 dakika sahada kaldı.