Ve Yusuf Yazıcı için harekete geçtiler! Muradına kavuşuyor

star.com.tr 16 Şubat 2022 Çarşamba 00:03 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 00:03

Yusuf Yazıcı, Rusya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya giden Yusuf Yazıcı için Rusya basınında sezon sonu satın alma opsiyonunun kullanılması gerektiği belirtildi. İşte detaylar...

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YUSUF YAZICI, SEZON SONUNA KADAR CSKA MOSKOVA'DA

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bu sezon beklentilerin altında kalan ve fazla forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak Rusya Premier Ligi takımı CSKA Moskova'ya gönderdi.

LILLE'DE SADECE 671 DAKİKA SÜRE ALMIŞTI

25 yaşındaki milli oyuncu bu sezonun ilk yarısında 22 resmi maçta forma şansı bulurken bu karşılaşmaların yalnızca 6'sında ilk 11'de yer aldı. Yazıcı, süre bulduğu toplam 671 dakikada Fransız ekibine 1 gol ve 1 asistle katkıda bulunabildi.

"YUSUF YAZICI'NIN FUTBOLUNU İZLEMEK GÜZEL"

CSKA Moskova'da iyi bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı için Rus basınından Bobsoccer, "Türk yıldız standartlarını mükemmel bir şekilde sunuyor. Futbolunu izlemek güzel. Genel olarak oyunun içinde ve kendisini mükemmel hissediyor. Oyunun içinde hızlı karar alabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

RUS EKİBİ, SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANABİLİR

Rus basınına göre; CSKA Moskova, hazırlık maçlarında 2 asistle beğeni toplayan Yusuf Yazıcı için harekete geçmeli. Rus ekibinin milli oyuncu için 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun mutlaka kullanılması ve bonservisinin alınması gerekiyor.

LILLE 17.5 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Lille, Yusuf Yazıcı'yı 2019'un yaz aylarında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Lille formasıyla toplam 89 maça çıkan Yusuf Yazıcı 16 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.