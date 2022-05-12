Ve Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı! Bitti bu iş

Yusuf Yazıcı bu sezonun devre arası transfer döneminde Lille'den ayrılarak Rusya ekibi CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu. Rus ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli futbolcunun geleceği Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaş sonrası kritik hale gelmişti. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına yeni bir açıklamada bulundu. Cebeci, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını söyledi.

YUSUF YAZICI MOSKOVA'DA KALIYOR

Yaklaşık 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla anlaşmanın tamamlanması bekleniyor. Menajer Adem Cebeci bir önceki açıklamasında 3 yıllık bir sözleşme imzalanacağını duyurmuştu. Yusuf Yazıcı'nın Moskova ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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YUSUF YAZICI FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Rusya'ya kısa sürede adapte olan milli futbolcu ilk maçında gol sevinci yaşamıştı. Yusuf Yazıcı CSKA ile çıktığı 10 maçta 8 gole imza attı.

Star Gazetesi