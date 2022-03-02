Ve Yusuf Yazıcı'nın kaderi resmen belli oldu! Rusya'dan ayrılık açıklaması

Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde kiralık olarak Lille'den CSKA Moskova'ya gitmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus ekiplerinin uluslararası organizasyonlardan men edilmesi sonrası Yusuf Yazıcı'nın da geleceği merak konusuydu. Rusya basını ayrılık iddialarıyla gündeme gelen milli oyuncunun takımda kalacağını öne sürdü.
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus ekipleri uluslararası organizasyonlardan men edilmişti. Bu gelişme sonrası Rusya'nın CSKA Moskova ekibinde kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.
RUSYA BASINI AÇIKLADI
Rusya basınında yer alan haberlere göre; Rus ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'dan ayrılmayacak.
CSKA Moskova'da çıktığı hazırlık maçlarında 2 asist yapan Yusuf Yazıcı, görev aldığı 2 resmi maçta ise 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunarak performansıyla beğeni toplamıştı. 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, Rus ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönecek.
Star Gazetesi