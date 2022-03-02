Ve Yusuf Yazıcı'nın kaderi resmen belli oldu! Rusya'dan ayrılık açıklaması

Star Gazetesi 2 Mart 2022 Çarşamba 21:09 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:09

Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde kiralık olarak Lille'den CSKA Moskova'ya gitmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus ekiplerinin uluslararası organizasyonlardan men edilmesi sonrası Yusuf Yazıcı'nın da geleceği merak konusuydu. Rusya basını ayrılık iddialarıyla gündeme gelen milli oyuncunun takımda kalacağını öne sürdü.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

YUSUF YAZICI'NIN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus ekipleri uluslararası organizasyonlardan men edilmişti. Bu gelişme sonrası Rusya'nın CSKA Moskova ekibinde kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

RUSYA BASINI AÇIKLADI

Rusya basınında yer alan haberlere göre; Rus ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'dan ayrılmayacak.

YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARİYERİ İYİ BAŞLADI

CSKA Moskova'da çıktığı hazırlık maçlarında 2 asist yapan Yusuf Yazıcı, görev aldığı 2 resmi maçta ise 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunarak performansıyla beğeni toplamıştı. 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, Rus ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönecek.