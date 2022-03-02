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Spor

Ve Yusuf Yazıcı'nın kaderi resmen belli oldu! Rusya'dan ayrılık açıklaması

Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki kaderi belli oldu. FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları sonrası ayrılık CSKA Moskova'dan ayrılacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın takımda kalacağı öne sürüldü.

Star Gazetesi2 Mart 2022 Çarşamba 21:09 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:09
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Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde kiralık olarak Lille'den CSKA Moskova'ya gitmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus ekiplerinin uluslararası organizasyonlardan men edilmesi sonrası Yusuf Yazıcı'nın da geleceği merak konusuydu. Rusya basını ayrılık iddialarıyla gündeme gelen milli oyuncunun takımda kalacağını öne sürdü.

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YUSUF YAZICI'NIN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus ekipleri uluslararası organizasyonlardan men edilmişti. Bu gelişme sonrası Rusya'nın CSKA Moskova ekibinde kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

RUSYA BASINI AÇIKLADI

Rusya basınında yer alan haberlere göre; Rus ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'dan ayrılmayacak.

YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARİYERİ İYİ BAŞLADI

CSKA Moskova'da çıktığı hazırlık maçlarında 2 asist yapan Yusuf Yazıcı, görev aldığı 2 resmi maçta ise 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunarak performansıyla beğeni toplamıştı. 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, Rus ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönecek.

Star Gazetesi

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