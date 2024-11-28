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Spor

Ve yüzyılın transfer bombası Neymar! Resmen imzayı atıyor

Brezilyalı yıldız Neymar, ocak ayına damga vuracak bir transfere imza atıyor. Suudi ekibi Al Hilal'de artık kadroda düşünülmeyen Neymar için karar verildi. Oyuncu da ayrılmayı kafasına koyarken transfer olacağı yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar…

28 Kasım 2024 Perşembe 07:49 - Güncelleme:
Ve yüzyılın transfer bombası Neymar! Resmen imzayı atıyor
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Neymar için hareketli günler yaşanıyor. Sakatlıklarla boğuşan ve Al Hilal'in maliyeti nedeniyle gönderilmesine sıcak baktığı Brezilyalı oyuncu için nihai karar verildi. Yıldız oyuncunun yeni durağını da Arabistan basını duyurdu.

GALATASARAY SÖYLENTİLERİ

Neymar için Galatasaray iddiaları da ortaya atılmıştı. Fakat hem oyuncunun yüksek maliyeti hem de sakatlık sorunları nedeniyle sarı kırmızılı takımın bu transfere sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

NEYMAR GERİ DÖNÜYOR

Arap basınındaki habere göre Neymar, futbol hayatının başladığı Brezilya'nın Santos takımına geri dönmeye çok yakın.

Al Hilal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı sambacının da eski takımına dönmeye olumlu baktığı ifade edildi. Tarafların anlaşması halinde Neymar, ocak ayında Santos'a geri dönecek.

SEZON KARNESİ

Neymar, bu sezon Ah Hilal formasıyla sadece 2 maça çıkabildi. Bu maçlarda 42 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, takımı adına skor katkısı üretemedi. Ayrıca 32 yaşındaki futbolcu, 128 kez de Brezilya milli takımının formasını giyerken 79 kez fileleri havalandırdı.

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