İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2025 Cuma / 12 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8311
  • EURO
    43,9436
  • ALTIN
    4148.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yüzyılın transfer çalımı! Romulo hayırlı olsun!
Spor

Ve yüzyılın transfer çalımı! Romulo hayırlı olsun!

Romulo için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Göztepe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan ve talipleri artmaya devam eden Romulo'nun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Emre Sarı9 Mayıs 2025 Cuma 23:20 - Güncelleme:
Ve yüzyılın transfer çalımı! Romulo hayırlı olsun!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de topladığı 46 puanla 7. sırada yer alan Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo'nun geleceği merak ediliyordu. Yıldız golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den 2.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Brezilyalı futbolcu, ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

HOLLANDA DEVLERİ PEŞİNDE DÜŞTÜ

Hollanda basınında yer alan habere göre, Brian Brobbey'in sezon sonunda ayrılmak için Ajax ile anlaştığı ve kırmızı-beyazlıların yeni bir golcü arayışına girdiği kaydedildi. En önemli adayın ise Romulo olduğuna haberde verildi. Daha önce Ajax'ın ezeli rakibi Feynoord'un da gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için iki takımın karşı karşıya gelmesi gündemde. Romulo'yu kadrosuna katan takım rakibine tarihi bir transfer çalımı atmış olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 29'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2503 dakika sahada kalan 22 yaşındaki Brezilyalı golcü, 15 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.