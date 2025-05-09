Trendyol Süper Lig'de topladığı 46 puanla 7. sırada yer alan Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo'nun geleceği merak ediliyordu. Yıldız golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den 2.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Brezilyalı futbolcu, ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

HOLLANDA DEVLERİ PEŞİNDE DÜŞTÜ

Hollanda basınında yer alan habere göre, Brian Brobbey'in sezon sonunda ayrılmak için Ajax ile anlaştığı ve kırmızı-beyazlıların yeni bir golcü arayışına girdiği kaydedildi. En önemli adayın ise Romulo olduğuna haberde verildi. Daha önce Ajax'ın ezeli rakibi Feynoord'un da gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için iki takımın karşı karşıya gelmesi gündemde. Romulo'yu kadrosuna katan takım rakibine tarihi bir transfer çalımı atmış olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 29'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2503 dakika sahada kalan 22 yaşındaki Brezilyalı golcü, 15 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulundu.