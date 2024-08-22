Neymar, Brezilya ekibi Santos'ta kariyerine adım atmıştı. Kısa sürede gösterdiği performans ile birçok farklı kulübü peşine takan Brezilyalı yıldız, 2013 senesinde 88 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

2017 senesinde ise Neymar, Fransa'nın yolunu tuttu ve 222 milyon euro bonservis karşılığında PSG takımına transfer oldu. Uzun yıllar PSG forması giyen Brezilyalı yıldız, 2023 senesinde 90 milyon euro bonservis karşılığında Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Hilal'e transfer oldu.

Halihazırda Al-Hilal forması giyen Neymar, 2023 senesinde büyük umutlarla transfer edilmişti. Ancak sakatlık sebebi ile beklenen performansı karşılayamamıştı. Bunun sonucunda ise Brezilyalı oyuncunun ismi transfer söylentilerinde yer aldı.

AL-HİLAL TEKRAR DEVREDE



Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, 2024-2025 sezonunda Al Nassr'da forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo ve Al-Hilal'de forma giyen Brezilyalı oyuncunun karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Cristiano Ronaldo'nun Ocak 2023 senesinde Al-Nassr ekibine transfer olması gündemde adeta yankı uyandırmıştı. Devam eden süreçte ise, Neymar Al-Hilal ekibine katılmıştı.

Portekizli Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı yıldızın 2023-2024 sezonunda karşı karşıya gelmesi bekleniyordu ancak 32 yaşındaki Neymar'ın sakatlanması sonucunda bu mümkün olmadı.

Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Hilal'in, Brezilyalı oyuncu ile tekrardan sözleşme uzatmak istediği iddia edildi.

NEYMAR TRANSFERİ TAMAM



Al-Hilal forması giyen deneyimli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında son bulacak. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Hilal ve Brezilyalı oyuncu arasındaki sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Anlaşma sağlanması durumunda Neymar'ın, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi ile yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2023-2024 SEZONU PERFORMANSI



Al-Hilal ekibinde forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Saudi Pro League ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde toplam 5 mücadeleye katıldı. Karşılaşmalarda 386 dakika süre alan Brezilyalı oyuncu, takımına 1 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Al-Hilal'e 2023 senesinde transfer olan Neymar'ın güncel piyasa değeri ise, 30 milyon euro.