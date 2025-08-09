Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe transferi iptal olmuştu. Ancak buna rağmen milli kaleci için transfer iddiaları devam ediyor. Bordo-mavili yönetim de oyuncu ile sözleşme uzatmak istiyor. Tecrübeli file bekçisi ise iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa sıcak bakıyor. Trabzonspor yönetimi ise Uğurcan Çakır ile yakın zamanda tekrar görüşecek ve taraflar karar verecek.

GALATASARAY TEKRAR GÜNDEMİNE ALDI

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da ilk tercih yabancıdan yana da olsa bir yandan da yerli isimlerle de görüşmeler sürüyor. Okan Buruk'un ısrarla Ederson'u istediği biliniyor. Manchester City ise bonservis konusunda henüz geri adım atmış değil. Sarı-kırmızılı yönetim de bunun ardından tekrar Uğurcan Çakır için Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Tecrübeli eldiven de bu transfere yeşil ışık yaktı. Tarafların yakın zamanda yeniden görüşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 43 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.