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Spor

Ve yüzyılın transferi Hakan Çalhanoğlu! Dünya devine hayırlı uğurlu olsun

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan milli orta sahaya dev bir talip çıktı. Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha Bundesliga'ya adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

21 Haziran 2024 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Ve yüzyılın transferi Hakan Çalhanoğlu! Dünya devine hayırlı uğurlu olsun
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Hakan Çalhanoğlu, üçüncü sezonunu geride bıraktığı Inter'de kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Yaklaşık iki sezondur 6 numara pozisyonunda oynayan ve pozisyonunda dünyanın en iyilerinden olarak kabul edilen 30 yaşındaki orta sahaya Alman devi Bayern Münih talip oldu.

BAYERN'İN GÖZDESİ HAKAN ÇALHANOĞLU

Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Alman medyasında Bild'de yer alan haberde; Leon Goretzka ve Joshua Kimmich ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bavyera ekibinin orta sahada ilk hedefinin Hakan Çalhanoğlu olduğunu aktardı. A Milli Takım ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan yıldız futbolcunun kararını turnuva sonrası vermesi bekleniyor.

SERIE A'DA YILIN ORTA SAHASI SEÇİLDİ

Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da yılın orta sahası ödülünün sahibi olmuştu. Takımın merkezdeki oyun aklı olan milli oyuncu, ürettiği skor katkısıyla da dikkat çekti.

18 GOLDE PAYI VAR

Bu sezon Inter formasıyla 40 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 15 gol kaydederken, takım arkadaşlarını da 3 kez gol ile buluşturdu.

Star Gazetesi

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