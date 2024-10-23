Kevin De Bruyne uzun yıllar formasını giydiği Manchester City'de kulüp efsanelerinden biri olmayı ve birçok kupayı havaya kaldırmayı başardı. 33 yaşında olan ve İngiliz ekibiyle kontratının son sezonunu geçiren yıldız futbolcu kariyerinin yeni adımını farklı bir ülkede atma kararı aldı.

MLS'İN YENİ YILDIZI KEVİN DE BRUYNE

Kevin De Bruyne, MLS'in yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor. İngiltere basınında yer alan haberlerde; Suudi ekiplerinin de durumunu yakından takip ettiği ve astronomik rakamlar önerdiği 33 yaşındaki orta sahanın tercihini MLS'ten yana kullanacağı aktarıldı.

ABD'nin bir numaralı futbol liginden birçok takımın Kevin De Bruyne'yi kadrosunda görmek istediği ve Belçikalı futbolcunun tercihi sezon sonunda yapacağı haberin detayları arasında yer aldı. Ayrıca Kevin De Bruyne'nin MLS kararının altında yatan en önemli faktörlerden birinin çocuklarını Amerika'da yetiştirmek olduğu bilgisi de belirtildi.

Ada basını, Kevin De Bruyne'nin tarihi bir anlaşmayla MLS'ten bir kulübe imza atacağını ve ligin en çok kazanan futbolcusu olacağını ifade etti.

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

Bu sezona sakatlık problemleriyle başlayan ve henüz takımdaki yerini alamayan Kevin De Bruyne, Manchester City formasını giydiği 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi