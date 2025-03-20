Mohamed Salah rüyası gerçek oluyor. 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanırken, özellikle Avrupa'dan birçok takım da Salah'ı yakından takip ediyor. Bu nedenle transferde sona gelinirken, beklenen de gerçekleşiyor.

MOHAMED SALAH GELİYOR

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Mohamed Salah, sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. Buna göre Mısırlı yıldızın, Suudi Arabistan'a yakın olduğu aktarıldı.

İngiliz basınında çıkan habere göre Ah Ahli'nin, Neymar'dan sonra gözünü Mohamed Salah'a diktiği iddia edildi.

Mohamed Salah'ın da Arabistan'da top koşturmaya sıcak baktığı kaydedilirken, sezon sonunda beklenen transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 43 maça çıkarken, Mısırlı yıldız olağanüstü bir dönem geçirdi. Salah, bu karşılaşmalarda takımına 32 gol ve 22 asistlik bir katkı verdi.

Ayrıca Mohamed Salah'ın Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.